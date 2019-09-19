Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' filminin fragmanı! Konusu nedir? Ne anlatıyor?

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı adlı film, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar Adayı seçildi. Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in oynadığı film, 20 Eylül’de izleyiciyle buluşacak. Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, özel gösterim sonrası sette yaşananları anlattı: “Filmin önemli oyuncusu Almina’yı 30 bebek arasından seçtik. Bizi hiç yormadı. Her şeyi onun rahatı üzerine kurduk. Beslenme ve uyku saatleri haricinde çekim yaptık.” İşte Bağlılık Aslı filmi fragmanı...

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi Bağlılık Aslı, yarın gösterime girecek. 92. Oscar Ödülleri Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'nin adayı olan filmin ilk gösterimi önceki gün yapıldı.

Başrollerini Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in paylaştığı film; bebeğini dünyaya getirdikten sonra iş dünyasına dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Filmin yıldızı ise bebek oyuncu Almina... Filmin odak noktasında yer alan bebek, profesyonel oyunculara adeta taş çıkarıyor. 6 aylık bebeği birçok önemli sahnede izliyoruz.

'30 BEBEKLE GÖRÜŞTÜK'

Filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'na bir bebekle çekim yapmanın zorluklarını sordum. Uygun bebeği bulmak için uzun süre araştırma yaptıklarını ve 30 bebekle görüştüklerini söyleyen ünlü yönetmen; dünyada da örneğine pek rastlanmayan bir iş yaptıklarını belirtti. Kaplanoğlu, şöyle konuştu: "Almina çok uyumlu, sakin, uysal bir bebekti.

Bizi hiç yormadı. Onun beslenme ve uyku düzenine göre hareket ettik. Hasta olmaması için uygun ortamı sağladık. Uyandıktan sonra çekim yapabildiğimiz için, o uyurken sette çıt çıkmadı."





'ANNESİNİ DE YADIRGAMADI'

Kısa süre içinde bebekle aralarında çok güzel bir uyum olduğunu söyleyen Kaplanoğlu, şöyle devam etti: "Bir süre sonra iletişimimiz öyle bir noktaya geldi ki, keşke şimdi şöyle yapsa, şuraya baksa diye aklımdan geçirdiğim an dönüp bakıyordu. Filmde annesini oynayan Kübra'yla çok iyi anlaştı, onu hiç yadırgamadı. Böyle olacağını baştan bilseydim, Almina'ya daha çok sahne yazardım."



FİLMDEN NOTLAR

■ Çekimler, geçtiğimiz kış İstanbul'da yapıldı ve yaklaşık 7 hafta sürdü. Ağırlıklı olarak Maslak'ta, ayrıca Ümraniye, Şile ve Beykoz Kundura'da çalışıldı.

■ Plato olarak kullanılan mekanın hazırlanması 3 hafta sürdü.

■ Filmin müzik direktörlüğünü Anjelika Akbar yaptı.

■ Yaklaşık 140 dakika süren Bağlılık Aslı, Kaplanoğlu'nun dijital olarak çektiği ilk film.

■ Son olarak Buğday filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Kaplanoğlu, 2010 yılında çektiği Bal filmiyle de Oscar heyecanı yaşamıştı.

■ Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi Bağlılık Hasan'ın çekimlerine Çanakkale'de devam eden ünlü yönetmen, bir sonraki projesi Aşk üçlemesi içinse planlamalarını sürdürüyor.





YAKLAŞIK 2 SAAT 15 DAKİKA SÜREN "BAĞLILIK ASLI" FİLMİNİN KONUSU, ÖZETLE ŞÖYLE:

"Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise işe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Annesinden küçük yaşta ayrılmak zorunda kalan Aslı, kızı Zeynep için aradığı bakıcıyı uzun arayışlar sonunda bulur. Gülnihal'in, bebeğe bakmak için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın iç hesaplaşmasını, bebeğiyle olan ilişkisini ve kendi varoluşuyla ilgili meseleleri sorgulamasına sebep olur."

Son olarak "Buğday" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk halkası olan "Aslı" filmi, 20 Eylül'de vizyona girecek.