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'da feci ölüm! Trenin önüne atlayarak etti

Manisa'da feci ölüm! Trenin önüne atlayarak intihar etti

20.09.2019, 14:16

'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Uşak yolcu treninin önüne atladığı öne sürülen Osman K., yerinde öldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçen Osman K.'ye, makinist Kazım E. idaresindeki, 32601 sefer sayılı, İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Osman K., kaza yerinde öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Osman K.'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesinde, Osman K'nın trenin önüne atlayarak intihar ettiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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