Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce genç askerlik yerlerini merak ediyor. Kasım celbi 99/4 askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından https://asal.msb.gov.tr sitesi üzerinden açıklandı. Peki, MSB tarafından açıklanan askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte askerlik yeri öğrenmek için yapılması gerekenler...
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden, Ekim, Kasım ve Aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.
Askerlik yerleri belli oldu! 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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