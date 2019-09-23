Güle güle Neslican!

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay, bu mücadele sırasında sol bacağını da kaybetmiş ama pes etmemişti. 20 yaşındaki Neslican Tay, hastalığı nedeniyle bir süredir de İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Neslican, kansere karşı verdiği mücadeleyi geçtiğimiz Cuma günü kaybetti ve yaşamını yitirdi.

DAHA önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay, bu mücadele sırasında sol bacağını da kaybetmiş ama pes etmemişti. 20 yaşındaki Neslican Tay, hastalığı nedeniyle bir süredir de İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Neslican, kansere karşı verdiği mücadeleyi geçtiğimiz Cuma günü kaybetti ve yaşamını yitirdi. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri ve arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

CENAZEDE Türk Kızılayı'nca katılanlara lokum ikram edildi. Neslican vasiyeti gereği Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.