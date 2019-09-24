Beni Bırakma 293. yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan sevilen dizisi Beni Bırakma yine heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Berkay VELİ (Emre), Merve ÜÇER (Elif), Emrah AKDUMAN (Tarık), Sude DOĞAR (Sıla), Furkan ENGİN (Kerem) gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma'nın 293. yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Beni Bırakma yeni bölüme dair detaylar...

Kerem'in, Tarık'ın geri döndüğüne dair şüpheleri o kadar artmıştır ki, etrafında gördüğü kişileri O'na benzetip arkalarından koşar olmuştur. Tarık bir taraftan Kerem'in bu durumunu kullanacak hamleler yaparken bir taraftan da kendisiyle ilgili geçmişe dair bilgiler öğrenen Özge'yle yüzleşir.

Meltem'le Tarık'ın evinde karşılaşan Özge, Meltem'den duyduklarından sonra Tarık'ın karşısına çıkar. Özge, Meltem'le aralarında olanlarla ilgili Tarık'tan bir açıklama beklemektedir.

Emre ve Elif sevgilik oyununu devam ettiriyor olması Cengiz'in hiç işine gelmezken, evlilikle ilgili köşeye sıkışan Cengiz'e bir de Kudret'in sürprizi vardır. Cezaevinden gözdağı amacıyla gönderdiği paket, bir kurye aracılığı ile Cengiz'e ulaşır. Dayısının başının dertte olduğunu bilen Bora, olayı aydınlatmak için kuryenin peşine düşer.