A101 Perşembe indirimleri 26 Eylül! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101'de bu Perşembe birbirinden farklı birçok kategoride indirim bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda Televizyon, çamaşır makinesi, televizyon gibi ürünlerin yanı sıra gıda ürünlerinde de indirimler yer alıyor. İşte 26 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...