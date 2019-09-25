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'de ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

Balıkesir'de balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

25.09.2019, 11:34

'in Erdek ilçesinde aç kalan sahile indi. Balıkçıların ikramlarını geri çevirmeyen tilki bol bol balık yedi. ile tilki arasındaki bu dostluk görenleri hayrete düşürdü...

'nde gece yarısı denizden dönen ve teknede bulunan palamut ağlarını kıyıda temizleyen balıkçıların yanlarına misafir oldu.

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