Balıkesir'de balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aç kalan tilki sahile indi. Balıkçıların ikramlarını geri çevirmeyen tilki bol bol balık yedi. Balıkçı ile tilki arasındaki bu dostluk görenleri hayrete düşürdü...