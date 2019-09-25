Balıkesir'in Erdek ilçesinde aç kalan tilki sahile indi. Balıkçıların ikramlarını geri çevirmeyen tilki bol bol balık yedi. Balıkçı ile tilki arasındaki bu dostluk görenleri hayrete düşürdü...
Turan Mahallesi'nde gece yarısı denizden dönen ve teknede bulunan palamut ağlarını kıyıda temizleyen balıkçıların yanlarına tilki misafir oldu.
Balıkesir'de balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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