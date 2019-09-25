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'de kendi elektriğini kendisi üretiyor

İzmir'de Basmane Garı kendi elektriğini kendisi üretiyor

25.09.2019, 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,11:15

Güneş Santrali () projesinin uygulandığı 'deki , kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. TCDD, daha önce de İzmir’in Selçuklu ilçesinde kendi mülkiyetinde bulunan bir alana kurduğu güneş enerji santralini 11 Nisan tarihinde hizmete açtı. Ayrıca ’de de kurulumu devam eden güneş enerji santralinde tamamlanma aşamasına gelindi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hayata geçirdiği projesi kapsamında 'deki 'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı.

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