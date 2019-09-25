İzmir'de Basmane Garı kendi elektriğini kendisi üretiyor

Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin uygulandığı İzmir'deki Basmane Tren Garı, kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. TCDD, daha önce de İzmir’in Selçuklu ilçesinde kendi mülkiyetinde bulunan bir alana kurduğu güneş enerji santralini 11 Nisan tarihinde hizmete açtı. Ayrıca Balıkesir’de de kurulumu devam eden güneş enerji santralinde tamamlanma aşamasına gelindi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hayata geçirdiği GES projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı.