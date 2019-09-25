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Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm canlı izle!

25.09.2019, 20:51

'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi 'in 57. bölümünü canlı izle! Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

ATV'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 57. bölümünü canlı izle! Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜM ÖZETİ!

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

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