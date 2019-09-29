İlk raund Sibel’in

Sibel Köse, Yozgat'ta başlayıp Manisa'da devam eden işkence dolu hayatında ilk kez bir mutluluk yaşadı Boşanmak istediği kocası Mustafa Köse'nin kurşunlarıyla bir bacağını kaybeden kadın, ilk duruşmadan zaferle çıktı Hakim, cani kocanın 'kasten yaralama'dan değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasına karar verdi

Yazar Sibel Köse, kocasının kurşunlarıyla bacağını kaybettikten sonra yılmadı. Cani koca Mustafa Köse'nin dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mustafa Köse'nin 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten Ağır Ceza'da yargılanmasına karar verildi. Yeni Asır aracılığıyla sesini duyuran Köse'nin yardım çığlığına hayırseverler de sessiz kalmadı. Köse adliyeye hayırseverlerin bağışladığı tekerlekli sandalye ile geldi.



İŞKENCE VE TEHDİT



34 yaşındaki Sibel Köse'nin kabus dolu hayatı Yozgat'ta başladı. İki çocuk annesi kadın kocasından sürekli olarak şiddet görüyordu. Kocasına artık bu evliliğin yürümediğini anlatmaya çalışsa da bu isteği bir türlü karşılık bulmuyordu. Hatta kocası her defasında daha çok sinirlenip şiddetin dozunu biraz daha artırıyordu. Yazar olan Köse'yi artık yazamasın diye sol elini kesmekle bile tehdit ediyordu. Hem Sibel Köse'ye hem de yakınlarına tehdit mesajları atan Mustafa Köse, mesajlarda 'Sol elini kesip eline vereceğim', 'Ya benimsin ya kara toprağın', 'İki bacağını da keseceğim' diyordu.



ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTI



Artık dayanacak gücü kalmayan kadın, çocuklarını da yanına alıp Manisa'ya geldi. Kocasından boşanmak ve yepyeni bir hayata başlamak istiyordu. Ancak kocası Mustafa Köse boşanma taraftarı değildi. Yozgat'tan geldiği Manisa'da 4 gün boyunca karısını takip eden 39 yaşındaki Mustafa Köse onu 19 Temmuz akşamı bir parkta sıkıştırdı. Barışma tekliflerine aldığı ret cevabı onu çılgına çevirdi ve pompalı tüfeğiyle hiç acımadan ateş etti. İki bacağından yaralanan kadının sağ bacağı hastanede kesildi. Tutuklanan Mustafa Köse ise cezaevine gönderildi.



YENİ ASIR DUYURDU



Ölümden dönen kadın çaresizce yardım arayışlarına girdi. Çünkü bu gidişle ölümü o adamın elinden olacaktı. Sesini duyurmak, kendisine bir sahip çıkan bulmak umuduyla yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. 'Ne yazdıysa başına geldi' başlığıyla yer alan haberde "En ağır cezayı almasını istiyorum" diyordu genç kadın. Yeni Asır'ın, Sibel Köse'nin sesini duyurmasının ardından genç kadına Manisa Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Meclisleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları sahip çıktı. Avukat tutamayan Sibel Köse'ye, Manisa Barosu'ndan avukat atandı. Üç kadın avukatla mahkemeye katılan Sibel Köse de, duruşma salonunda gözyaşlarını tutamadı. Sibel Köse, hastanede 15 gün boyunca ölü bacakla yaşadığını ve hayatı boyunca bu acıyla yaşayacağını belirterek, Mustafa Köse'nin Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' yargılanmasını istedi.



TUZ RUHU İÇİRMİŞ



Yazar Sibel Köse'nin evliliği boyunca yaşadığı işkencenin ayrıntıları da mahkemeye ortaya çıktı. Sibel Köse'nin avukatları Mustafa Köse'nin evlilikleri boyunca Sibel Köse'yi bir kez bıçakladığını, tuz ruhu içirdiğini ve yastıkla boğmaya çalıştığını anlattı. Sibel Köse'nin avukatları da, Mustafa Köse'nin 'kasten yaralama' suçundan değil, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını ve Asliye Ceza Mahkemesi yerine dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.



İDDİLARI REDDETTİ



Savunmasında şiddet suçlamalarını kabul etmeyen ve 'haksız tahrik indirimi'nden yararlanmak isteyen cani koca ise karısının kendisini aldattığını ve öldürme kastı olmadığını iddia etti. Hakim, "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Ben sadece canının yanmasını istedim" diyen Mustafa Köse'nin dosyasını Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mustafa Köse'nin kasten adam öldürmeye teşebbüsten Ağır Ceza'da yargılanmasına karar verildi. Böylece Sibel Köse, kendisine işkence dolu bir hayat yaşatan kocasına karşı ilk zaferini kazanmış oldu.



KADINLARA SARILDI



Yeni Asır'ın haberiyle hem adalet çağrısı hem de yardım çağrısı yapan Sibel Köse'nin sesini hayırseverler de duydu. Sibel Köse, adliyeye hayırseverlerden tarafından kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile geldi. Duruşmanın ardından avukatlarına ve kendisine destek olan kadınlara sarılan Sibel Köse, sonuna kadar davasının arkasında olduğunu söyledi

NERMİN UÇTU