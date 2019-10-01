Anneye iki ayrı ödeme! Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar...

Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Bu paraları almak için ne yapmak lazım. Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar...