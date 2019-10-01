Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Bu paraları almak için ne yapmak lazım. Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar...
SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr
Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Bu paraları almak için ne yapmak lazım. İşte o şartlar...
Anneye iki ayrı ödeme! Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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