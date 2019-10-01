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Haberler > Yaşam > Anneye iki ayrı ödeme! Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar...

Anneye iki ayrı ödeme! ve doğum yardımı ne kadar? Bu için neler? İşte detaylar...

Anneye iki ayrı ödeme! Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar...

01.10.2019, 13:39 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,13:49

Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise . Bu için ne yapmak lazım. ne kadar? Bu paraları almak için neler? İşte detaylar...

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr

Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise . Bu için ne yapmak lazım. İşte o ...

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Anneye iki ayrı ödeme! Süt parası ve doğum yardımı ne kadar? Bu paraları almak için şartlar neler? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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