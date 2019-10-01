Bu besinler unutkanlığa iyi geliyor!

Pek çok besin, içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücudumuz için sayısız faydaları barındırmakta. Sağlıklı ve yeterli beslenilmediği takdirde bazı olumsuz durumlarda yaşanması mümkün. Unutkanlık da bu durumlardan biri. Unutkanlığın birçok sebebi olabilir. Ancak bazı besinler var ki unutkanlığa iyi geliyor. Peki unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

BALIK Yıllardır balıkların içerdikleri Omega-3 sayesinde unutkanlığa ve beyne iyi geldiği söyleniyor. Unutkanlığın en temel sebeplerinden biri Omega 3 eksikliğidir. Bu nedenle unutkanlık belirtilerine karşı Omega 3 bakımından zengin olan besinler tüketilebilir. Bu besinlerin başında ise, balık geliyor. Özellikle somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı balıklar Omega 3 açısından zengindir.