Usta oyuncu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül kimdir?

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki Abdi Algül kimdir? İşte usta oyuncu Abdi Algül'ün hayat hikayesi...

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Tokatçı filmindeki Kara Borsacı karakteri ile hafızalarda yer edilen Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Peki Abdi Algül kimdir? Hangi filmlerde rol almıştır? İşte Abdi Algül'ün hayat hikayesi...

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

Usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu.

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını Onur Akay Medya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.