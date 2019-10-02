Siyanürlü şerbetle anne ve babasının öldürmüştü! İzmir'deki dehşet olayda yeni gelişme!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46), içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan (21), hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu ileri süren sanık, "Sevgilimden ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım. Onu sadece ben görebiliyorum. O bana siyanürle ailemi ortadan kaldırmamı söyledi. O şu an duruşma salonunda değil, cezaevinde beni bekliyor" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesindeki evinde geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi.