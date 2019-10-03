Ceren için bir umut var

Düğün dönüşü geçirdikleri kazada abisi, anneannesi ve yengesini kaybeden Ceren Kılıç, yatağa mahkum oldu. Ceren’in iyileşmesi için tek yol olan kök hücre tedavisi için ise 350 bin TL gerekiyor

İstanbul'daki akraba düğününden İzmir'e dönerken trafik kazası geçiren Kılınç ailesinin hayatı alt üst oldu. Faden Kılınç (45), kendisiyle aynı araçta bulunan oğlu, annesi ve yengesini kaybetti. Faden Kılınç'ın da kazada boynunda kırıklar oluşurken, 9 yaşındaki kızı Ceren ise yatağa bağımlı hale geldi.



HAYATI DEĞİŞTİ



Konuşamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemez hale gelen Ceren'in tek umudunun kök hücre tedavisi olduğunu söyleyen Faden Kılınç, tedavi için gerekli olan 350 bin liranın bulunması için yardım beklediklerini söyledi. Kılınç, "Bizim hayatımız kabusa döndü. Bir oğlumu kaybettim. Küçücük kızımı da kaybedemem. Onun için ne gerekiyorsa yaparım. Eşim, dostum evlerini arabalarını satsa bile biz bu parayı bir araya getiremiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



DÖNÜŞ YOLUNDA



Kaza gününü anlatan anne Faden Kılınç, "Nevşehir'de astsubay olan oğlum otomobili kullanıyordu. Düğünü yaptık, evimize geliyorduk. Araçta ben, kızım Ceren, annem Fatma Karabulut ve yengem Gülistan Karabulut vardı. Bu kaza bizim hayatımızı değiştirdi. Kazada, oğlum, annem ve yengem yaşamını yitirdi. Kızım ile ben ise ağır yaralandık. Benim boynum kırılmış, uzun süre hastanede yattım ve bir boyun ameliyatı geçirdim. Ceren ise beyin kanaması geçirdi ve bunun sonucunda yatağa bağımlı hale geldi" diye konuştu.. Kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini söyleyen Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hala konuşamıyor, hareket edemiyor, yemek yiyemiyor. Oğlum aracın hakimiyetini kaybetmedi, bize bir başka bir araç çarptığı için karşı yola fırladık. Bunu anlatmak için mücadele ediyoruz ve mahkeme sürecimiz uzuyor. Allah böyle bir faciayı kimseye yaşatmasın."



TEK ÇARE KÖK HÜCRE



Ceren'in kök hücre tedavisiyle kurtulabileceğini öğrendiğini söyleyen anne Faden Kılınç, "İncelemeler sonucunda başvurumuz kabul edildi. Ocakta tedavinin başlaması gerektiğini geç kalınırsa tedavi şansının azaldığını söylediler. Bunun için tek ihtiyacımız 350 bin TL. Bizim bu parayı toplamamız mümkün değil" dedi.