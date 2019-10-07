Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıkıyor

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V, 9 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Emine Bulut'un (38) öldürülmesinin ardından soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlandı.

Olayın faili Fedai V. (43) hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk kez 9 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak Fedai V. hakkında hazırlanan iddianamede, otopsi raporunda, Emine Bulut'un ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama kaynaklı olduğu belirtildi.

Fedai V, ifadesinde, eski eşi ve ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, eşinin kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar haklarında şikayetçi olmadığını öne sürdü.

Olay günü saat 16.00'da bir kafede Emine Bulut ile buluştuklarını anlatan Fedai V, eski eşinin tekrardan evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesini istediğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.

Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.

WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai V'ye bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştığı, Emine Bulut'un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin maktuleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçunu işlediği, mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin daha önce de müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını, olay sırasında müşterek çocuğunun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlılığında tereddüte düşmeyerek maktulenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur."

EMİNE BULUT CİNAYETİ

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti. Cinayetin ardından 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Olay anına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken B.Y. gözaltına alınmış ve hakkında "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapılmıştı.

ÖMÜR BOYU EĞİTİM YARDIMI VE KAYYUM ATANMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olunduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Türkiye genelinden birçok avukat davaya katılma talebi bildirmişti.

Olayın faili Fedai V, 27 Ağustos'ta tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.