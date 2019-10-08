Muğla'da akılalmaz görüntüler! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Aldığı aşırı alkolün etkisi ile anormal hareketler sergileyen İngiliz kadını çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için Marmaris'e gelen İngiliz kadın Turunç'ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN