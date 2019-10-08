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'da görüntüler! alkolün dozunu kaçırınca..

Muğla'da akılalmaz görüntüler! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..

08.10.2019, 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,15:22

'nın ilçesinde kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Aldığı aşırı alkolün etkisi ile anormal hareketler sergileyen İngiliz kadını çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için 'e gelen Turunç'ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti.

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