İzmir'de şaşırtan nostaljik servis! 'Eve gidip ailelerine soruyorlar'

İzmir'de Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı okul servisi, öğrencileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. İsimlerini dahi bilmedikleri sanatçıları servis aracındaki ortam sayesinde tanıyan çocuklar, eski şarkılar eşliğinde de keyifli bir yolculuk yapıyor.

İzmir'de yaşayan Mertcan Turan, Yeşilçam tutkusunu kullandığı okul servisi aracına taşıdı. Çocukluğundan bu yana Yeşilçam filmleri izleyen Turan, okul servisini ünlü oyuncuların fotoğrafları ile donattı. Eski Türk filmleri hakkında fikri olmayan öğrenciler ilk başta şaşkınlık yaşasa da yavaş yavaş Yeşilçam yıldızlarını da tanımaya başladı. En sevdikleri oyuncunun Kemal Sunal olduğunu belirten öğrenciler, serviste çalan eski şarkılar eşliğinde adeta zamanda yolculuk ediyor.