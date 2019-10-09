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'de şaşırtan servis! 'Eve gidip ailelerine soruyorlar'

İzmir'de şaşırtan nostaljik servis! 'Eve gidip ailelerine soruyorlar'

09.10.2019, 09:43

'de oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı , öğrencileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. İsimlerini dahi bilmedikleri sanatçıları servis aracındaki ortam sayesinde tanıyan çocuklar, eski şarkılar eşliğinde de keyifli bir yolculuk yapıyor.

'de yaşayan , tutkusunu kullandığı aracına taşıdı. Çocukluğundan bu yana filmleri izleyen Turan, okul servisini ünlü oyuncuların fotoğrafları ile donattı. Eski Türk filmleri hakkında fikri olmayan öğrenciler ilk başta şaşkınlık yaşasa da yavaş yavaş Yeşilçam yıldızlarını da tanımaya başladı. En sevdikleri oyuncunun olduğunu belirten öğrenciler, serviste çalan eski şarkılar eşliğinde adeta zamanda yolculuk ediyor.

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