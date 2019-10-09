İzmir'in Kınık ilçesinde feci kaza! Alkollü sürücü köprü korkuluklarına çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kadın ile 1 çocuk yaralandı.

Kınık çıkışındaki bir müzikholde Şükrü Pınar (30) ve kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) alkol alıp eğlendi. Daha sonra evden Sibel Cengiz'in oğlu Efe Kaan Cengiz'i (6) de alan ikili, saat 03.00 sıralarında Şükrü Pınar yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı.