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'in ilçesinde feci ! köprü korkuluklarına çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde feci kaza! Alkollü sürücü köprü korkuluklarına çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

09.10.2019, 11:37

'in ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kadın ile 1 çocuk yaralandı.

çıkışındaki bir müzikholde (30) ve kadın arkadaşı (36) alkol alıp eğlendi. Daha sonra evden Sibel Cengiz'in oğlu 'i (6) de alan ikili, saat 03.00 sıralarında Şükrü Pınar yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı.

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