KYK bursuna başvuruda bulunacak olan milyonlarca öğrenci merakla KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihleri? öğrenciler tarafından en çok aratılan soruların başında geliyor. Peki KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler burs başvuru tarihlerini araştırıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KYK BURSU BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

ÖSYM tarafından DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erecek. DGS ek yerleştirme sonuçlarının da tercihlerin alınmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı ek tercihlerin tamamlanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuruları başlayacak.

Bu doğrultuda, 2019-2020 KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemi, online olarak kolay şekilde yapılabiliyor.. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

2019-2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.