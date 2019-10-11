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'te görenleri şaşırtan balık! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Muğla Marmaris'te görenleri şaşırtan balık! Vatandaşların ilgi odağı oldu

11.10.2019, 09:45

'nın ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 30 kiloluk vatandaşların ilgi odağı oldu. Yol boyunca görenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Savaş Bayar Körfezi dışında avlanırken oltasına 30 kilo ağırlığında takıldı.

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