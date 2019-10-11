Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 30 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Yol boyunca görenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Savaş Bayar Marmaris Körfezi dışında avlanırken oltasına 30 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı.
Muğla Marmaris'te görenleri şaşırtan balık! Vatandaşların ilgi odağı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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