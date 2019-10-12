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836. bölüm canlı izle! – ATV

Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm canlı izle! – ATV

12.10.2019, 21:06

'nun sunduğu 'in 836. yeni bölümü başladı! ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanmaya çalışacak. Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 836. yeni bölümü başladı! ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanmaya çalışacak. Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE! – ATV

ATV CANLI YAYIN

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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