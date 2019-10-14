Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 14 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji 14 Ekim Pazartesi hava durumunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Ekim Pazartesi hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor. İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor. KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.