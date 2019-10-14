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'da görenleri şaşırtan ! Yakalamak için 1 saatten fazla uğraştı

Muğla'da görenleri şaşırtan balık! Yakalamak için 1 saatten fazla uğraştı

14.10.2019, 14:01

'nın ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı , "Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım..." dedi

'nın ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı , "Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım..." dedi

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