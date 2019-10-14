Muğla'da görenleri şaşırtan balık! Yakalamak için 1 saatten fazla uğraştı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk balık vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı Minür Akkuş, "Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım..." dedi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk balık vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı Minür Akkuş, "Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım..." dedi