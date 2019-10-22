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'da ! Rutin kontroller sırasında tespit edildi

Manisa'da korkutan görüntü! Rutin kontroller sırasında tespit edildi

22.10.2019, 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,12:49

'da 1517 metre yüksekliğindeki 'nın 1400 metre yüksekliğe sahip bölgede 15 metre çap genişliğinde ve 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir tespit edildi. Milli Park Müdürlüğü ekipleri yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için önlem alırken MTA'dan da obruğun incelenmesi için ekip isteneceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Milli Park Müdürlüğü koruma ekipleri tarafından Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında zirveye yakın bölgede tespit edildi.

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