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'da 'ndaki bu görüntü ! Vatandaşlar uyarıldı! araştırılıyor

Manisa'da Spil Dağı'ndaki bu görüntü korkutmuştu! Vatandaşlar uyarıldı! Obruk araştırılıyor

24.10.2019, 12:21

'da 'nın 1430 metre yüksekliğindeki Çampınar mevkisi yakınlarında keşfedilen yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapındaki obrukla ilgili çalışmalar devam ediyor. Müdürü , "Obruğun bu bölgede bir mağara oluşumunun öncüsü olabileceğine dair ifadeler var. Mağara ile ilgili durum bilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır" dedi

Milli Parkı'nda keşfedilen 15 metre çapında ve yaklaşık 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

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