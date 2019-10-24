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Yağ aldırma ameliyatı sonucu ölüm iddiası

Yağ aldırma ameliyatı sonucu ölüm iddiası
Giriş Tarihi: 24.10.2019

'de özel bir hastanede gerçekleşen yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 'ın yakınları, suç duyurusunda bulundu. Bayrak'ın kızı , 52 yaşındaki babasının 8 Ekim'de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye yattığını belirtti

İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşen yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden Alaattin Bayrak'ın yakınları, suç duyurusunda bulundu. Bayrak'ın kızı Ferhan Kaya, 52 yaşındaki babasının 8 Ekim'de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye yattığını belirtti. Ameliyatın ardından babasının ağrıları olduğunu dile getiren Kaya, "Çok söylememize rağmen doktorlar ağrıları iki gün sonra fark etti. İnce bağırsakta delinme olduğunu söyleyip hemen ameliyata aldılar. 10 gün yoğun bakımda kaldı. 21 Ekim'de üçüncü kez ameliyata alındı. Bize bağırsağında kaçak olduğunu, dikişlerin tutmadığını söylediler. Durumu çok kötüydü. Yoğun bakım doktorları ilgilendi ama diğer doktorlar hiç ilgilenmedi" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

BABASINI önceki gün hastanede kaybeden Kaya, "Otopsi sonucunu bekliyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" ifadelerini kullandı. Bayrak'ın ölümüne ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

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