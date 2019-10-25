İçimizdeki İrlandalı

Eşini ve 3 çocuğunu ülkesinde bırakarak, İzmir’e mülteci kadın ve çocuklara yardıma gelen İrlandalı Anne O Rorke, Konak’ta dernek kurdu. Rorke mültecilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor

İrlandalı kadın Anne O Rorke, ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve başka ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışan mültecilerin dramına kayıtsız kalamadı. Rorke, önce Atina ve Makedonya sınırında mültecilere yardım etti, ardından eşini ve 3 çocuğunu İrlanda'da bırakarak mültecilere destek olmak için İzmir'e geldi. Kentin en yoksul mahallelerinden biri olan Zeytinlik'te dernek kuran Rorke, ülkelerindeki savaşın izlerini taşıyan mültecileri yeniden hayata bağlamaya çalışıyor.



AİLESİNİ BIRAKTI



Gayrimenkul sektöründe çalışan İrlandalı evli ve 3 çocuk annesi Anne O Rorke, daha iyi bir hayat peşindeki mültecilerin denizlerde can vermesine ve gittikleri yerlerde yaşadıkları drama şahit oldu. Onlar için bir şeyler yapmaya karar veren Rorke, önce Yunan Adaları'na ardından Atina ve Makedonya sınırına gitti. Bir süre buralarda gönüllü çalışmalar yürüten Rorke, ardından Türkiye'de sayısı 4 milyonu bulan mültecilere yardım eli uzatmak için İzmir'e gelmeye karar verdi. Konak'ın en yoksul mahallerinden Zeytinlik'teki eski bir binayı kiralayan ve kendi imkanlarıyla Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği'ni (TIAFI) kuran Rorke, burayı mültecilerin sığınabileceği sıcak bir yuvaya dönüştürdü.



'KADINLAR ÇARESİZ'



Dernekte gönüllü çalışan Suriyeli kadınlar her gün 150 kişilik yemek yapıyor. Sadece mültecilere değil, isteyen herkesin gidip yemek yediği dernekte yine Türk ve yabancı gönüllüler tarafından eğitim ve sağlık hizmeti veriliyor. Rorke, "15 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyordum. Mülteci sorunu ile ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Türkiye'de 4 milyon mülteci var ve aralarında en kırılganları kadın ve çocuklar. Birçoğu okula gitmiyor. Onları okula gitme konusunda cesaretlendiriyorum. İzmir'de iş bulan mülteci kadınlar çocuklarını derneğe bırakıyor. Onlara yaşam koçluğu yapıyoruz, psikolojik anlamda da destekliyoruz" dedi.