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’de şehir tiyatrosu kuruluyor

İzmir’de şehir tiyatrosu kuruluyor
Giriş Tarihi: 29.10.2019

yakın bir gelecekte şehir tiyatrosuna kavuşacak. Başkanı , "Hem şehir tiyatrolarını kuracağız hem özel tiyatroları destekleyeceğiz. 1 milyon tiyatro izleyicisine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İZMİR yakın bir gelecekte şehir tiyatrosuna kavuşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hem şehir tiyatrolarını kuracağız hem özel tiyatroları destekleyeceğiz. 1 milyon tiyatro izleyicisine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İLK DİJİTAL KÜTÜPHANE AÇILDI
İZMİR'DE Türkçe, Çin, Akdeniz ve felsefe veri tabanlarının kullanıldığı dijital kütüphane açıldı. Proje yönetmeni Serdar Katipoğlu, İnternetin olduğu her yerde Şato Kütüphanesi'ne ulaşılabileceğini belirterek, "Toplumdaki kültürel fark ortadan kalkacak. Yaşlıyla genç arasında fark kalmayacak" dedi.

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