Tarihi köy çöplük oldu

Bodrum Yalıkavak’ın ilk yerleşim yeri olan 600 yıllık tarihi Sandıma köyü, çöplüğe döndü. Hurdacı ve çobanların köyü işgal ettiği, kimsenin girmesine izin vermedikleri iddia ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 600 yıllık tarihi Sandıma köyüne, iddialara göre hurdacılar ve çobanlar dışında kimse giremiyor. Tarihi yapıların talan edildiği köyde tarihi evler çöplük, Bodrum'un ilk ilköğretim okulu ise ahır olarak kullanılıyor. Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar, "Birçok evin içerisine girdim ve gördüklerime inanamadım. Çöp yığını olmuş. Atalarımın doğduğu evler yağmalanmış" dedi. Osmanlı İmparatoru 2. Abdülhamit döneminde yaşayan Osmanlı'nın 186. Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi'nin de doğup büyüdüğü, 1817-1897 yılları arasında bir sarnıç ile köy çeşmesi yaptırdığı köyde en genci 100, en yaşlısı 580 yaşında olan evler kaderine terk edildi.



"SALDIRIYORLAR"

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan Heater Reay Güler, "Sandıma köyü her yıl turistlerin ziyaret ettiği bir yer, ancak şu anda burası hem işgal altında hem de işgal edilenler tarafından tarihi evler çöplük haline getirilmiş. Buraya artık turist konuklarımızı getiremiyoruz. Gelenler de saldırıya uğruyor. 600 yıllık tarihi bir kentin bu kaostan kurtarılması gerek. Bu nedenle her makama ulaşıp bilgi veriyorum" dedi.

TAPULU VE SİT ALANI

Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar da, "Evlerimiz yağmalanmış, tarlalarımızda duvar kalmamış, zeytin ağaçlarını kesmişler, tarihimizi yok etmişler. Bunları yapanlar, 8 yıl önce 400 keçiyle köye gelen 2 kadın 3 erkekten oluşan çoban grubu. Yetkililere sesleniyorum, bizim sesimizi duyun. Bu köy hem bizim tapulu malımız hem de SİT Alanı. Köy işgalden kurtarılsın" diye konuştu.

ADEM ÜLKER