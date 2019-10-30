“Kardeşimizi Yunus’un öldürdüğünden eminiz”

İZMİR'DE biri teyzesi olan iki kadının cinayeti ve bir kadının da kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda adı geçen Yunus Kahraman'ın seri katil olduğu iddia edildi.

İZMİR'DE biri teyzesi olan iki kadının cinayeti ve bir kadının da kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda adı geçen Yunus Kahraman'ın seri katil olduğu iddia edildi. 1.5 yıldır kayıp olan Özlem Akusta'nın da Yunus Kahraman tarafından öldürüldüğünü iddia eden kardeşleri, Yeni Asır'a konuştu. İLK cinayetini işledikten sonra mübbeet hapis cezası alan ancak infaz yasasından yararlanarak çıkan Kahraman'ın etkileyici konuşmasıyla insanları kandıran bir cani olduğunu belirten Öznur ve İlknur Akusta kardeşler, "17 aydır kayıp kardeşimiz Özlem Akusta'yı kesinlikle o cani Yunus Kahraman öldürdü. Haseki köyünde Özlem niye araçtan iner. Köyde yaşayan doğru düzgün insan yok. Kaybolduğu dakikalarda Yunus'un cebi kapalı, bir ara otobanda açılmış, o bölgelerde tekrar uzman köpeklerle arama yapılması gerekiyor" dedi. Öte yandan avukat Eyüpcan Kanlıtepe, Karaburun Haseki köyünde ve bazı dağlık bölgelerde arama yapıldığını, denizde de dip taraması yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.

'NEDEN ORADA İNSİN?'

İZMİR'DE 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, 2018'de evinde ölü bulunan öz teyzesi Gülümser Bulut'un da katili olmakla suçlanıyor. NİSAN 2018'de kaybolan Özlem Akusta'nın İzmir'de yaşayan iki ablası İlknur ve Öznur Akusta, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Kardeşlerinin para için Yunus tarafından öldürüldüğünden hiç şüphelerinin olmadığını belirten kardeşler, "Kardeşimin kredi kartıyla alışveriş yaptığı bile kamera kayıtlarıyla belirlendi. Kiralık araçla gittikleri Haseki köyünde niye Özlem araçtan insin? Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer, kardeşimizi büyük ihmalle parası için öldürüp gömdü. Bulunacağından eminiz" dedi.



FATİH ŞENDİL