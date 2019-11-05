2019 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

Mevlid Kandili ne zaman? sorusu merakla araştırılıyor. Mevlid Kandili'nin ibadetlerle geçirmek isteyenler 2019 yılında kandilin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki Mevlid Kandili'nin önemli nedir? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte merak edilenler...

İslam dünyası için önem arz eden Mevlid Kandili'ne az bir süre kaldı. Hz. Muhammed'in doğumu olarak kabul edilen bu özel gecede milyonlarca Müslüman camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte merak edilenler...

2019 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

Diyanet'in kandille ilgili paylaşımı ise şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat kılınmış olur.

2.Rekat

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih, Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih, Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih, Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih, Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih, 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih, Fatiha ve sure'den sonra, 10 kere tesbih, Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih, Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih, Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih, Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih, Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih, Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih, Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih, Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih, 2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.