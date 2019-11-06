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'da ani fren yapınca 3 yolcu düştü

Manisa'da minibüs ani fren yapınca 3 yolcu düştü

06.11.2019, 15:31

'nın Turgutlu ilçesinde, ani fren yapan minibüste düşen 3 yolcu, yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından polis,  şoförünün ifadesine başvurdu.

Turgutla'da Nazif Şahin (54), yönetimindeki 45 D 4033 plakalı yolcu minibüsü ile saat 10.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi girişine geldiğinde, sürücüsü yayalara yol vermek için aniden durduğu öne sürülen otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada yolculardan Elif Emek (54), Necmiye Sütçü (53) ve Ayşe Çelik (31) minibüsün içinde düştü. Yaralanan 3 yolcu, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından polis, minibüs şoförünün ifadesine başvurdu.

DHA

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