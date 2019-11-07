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'da feci ! 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

07.11.2019, 08:57

'nın ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınında, Hamza Karakafa idaresindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, bir dinlenme tesisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Emrah Ersöz hayatını kaybetti, İbrahim Etyemez yaralandı.

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