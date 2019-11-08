  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de şüpheli ölüm! Kamyon şoförü aracında ölü bulundu

'de ! aracında ölü bulundu

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Kamyon şoförü aracında ölü bulundu

08.11.2019, 14:54

'in Susurluk ilçesinde şeker fabrikasında sıra bekleyen şoför, aracında ölü olarak bulundu. Araç şoförü 'ın ölü olduğunun görülmesi üzerine polis olayı cumhuriyet savcısına iletti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Susurluk Şeker Fabrikasında melas almak için sıra bekleyen 33 DFB 49 plakalı kamyonun şoförü Cemal Karataş, park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Diğer araç şoförleri tarafından araç açılmaya çalışılsa da içeriden kilitli olduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve polise haber verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kilitli aracın kapısı açtı. Araç şoförü Cemal Karataş'ın ölü olduğunun görülmesi üzerine polis olayı cumhuriyet savcısına iletti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Kamyon şoförü aracında ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN