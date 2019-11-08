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2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama!

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!ÖSYM TUS sonuçları sorgulama!

08.11.2019, 15:39

sınavına katılan adaylar merakla 2019 TUS 2. dönem sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve (), 2019 tarihlerinde tercihleri alınan (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki TUS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ÖSYM 2019 TUS sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar merakla ÖSYM'nin sitesinden sorgulama işlemini yapıyorlar. Peki TUS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23-31 Ekim 2019 tarihlerinde tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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