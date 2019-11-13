22. yüzyıl ne zaman? 22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak? 22. yüzyıl ne zaman? soruları merakla araştırılıyor. 2019'un son günlerini yaşarken yüzyıl ile ilgili tartışmalar da başladı. Peki 22. yüzyıl ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilenler...

2020'ye girmemize sayılı bir zaman kala yüzyıl tartışmaları da başladı. 22. yüzyıl ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? 22. yüzyıl ne zaman ? 21. yüzyıl ne zaman sona erecek? soruları da araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

22. YÜZYIL NE ZAMAN?

22. yüzyıl, 1 Ocak 2101 tarihine başlayacak. 22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde sona erecek. 22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde sona erecek.

YÜZYIL NEDİR?

Yüz yıl veya asır 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR?

Bize verilen tarihin kaç basamaklı olduğuna bakarak basamak sayısına göre şu işlemlerin yapılması gerekir.

Basamak sayısı bir ya da iki ise o tarih 1. yüzyıla aittir.

Basamak sayısı üç ise yüzler basamağına 1 ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir.

Basamak sayısı dört ise binler ve yüzler basamağı bir bütün olarak alınarak o sayıya bir ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir.