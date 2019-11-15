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Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

15.11.2019, 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019,10:21

Bakırköy 'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun olduğunu belirtti.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinden sabah saatlerinde acı bir haber geldi. Osmaniye Mahallesi'nde bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yaptı. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

Bakırköy Kaymakamlığı: (3 kişinin ölü bulunması) Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

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