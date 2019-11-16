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eski sevgilisi 'ya benzeyen fenomen ’la aşk yaşadı

Kerem Bursin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya benzeyen fenomen Duygu Özaslan’la aşk yaşadı

16.11.2019, 17:19

Yakışıklı oyuncu 'in ile olan ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona ermişti. İkilinin ismi daha sonlarında pek çok isimle anılsa da ünlü oyunculardan bir açıklama gelmedi. Ancak Kerem'in eski sevgilisini unutamadığı iddia edildi. Bursin eski aşkına çok benzeyen fenomeni ’la aşk yaşadı.

Oyuncu kerem bürsin Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi, geçtiğiniz nisan ayında sona ermişti. Bir süredir kalbi boş olan Bursin, yeni aşkıyla magazinin en çok konuştuğu isim haline geldi.

Bursin'in birlikte olduğu o kişi, eski aşkı Serenay'ın tıpatıp benzeriydi. '2. Sayfa' programının iddiasına göre Kerem Bürsin, ayrılığın ardından Sarıkaya'yı unutmak için ona çok benzeyen Instagram fenomeniyle aşk yaşamaya başladı.

Yeni aşkının defalarca beraberliği açıklama isteğine karşı çıkan Bürsin, "Ciddi bir ilişkiye hazır değilim" yanıtı verince kriz çıktı. Genç fenomen, Bursin'den ayrıldı. Programın iddiasının ardından sosyal medya çalkalandı. Bürsin'in aşk yaşadığı ismin, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan olduğu iddiası ortaya atıldı. Taraflar ise suskun kaldı.

İddiaya göre Kerem Bursin'den ayrılan Duygu Özaslan, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde de yeni sevgilisiyle nişanlandı.

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