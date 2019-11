İsviçreli pazarcı!

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe'yi öğrenebilmek için pazarda meyve sebze satıyor. Ursula C. "Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer" dedi.

İZMİR'İN Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe'yi öğrenebilmek için pazarda meyve sebze satıyor. Ursula C. "Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer" dedi. Emekli olunca beyin cerrahı Türk eşiyle beraber Urla'ya yerleşen Ursula C. (54), Türkçe konuşabilmek için gittiği kursların yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk'a (40) yardım etmeye başlamış. Haftada bir kez kurulan Urla Üretici Pazarı'nda tezgah açan Ursula C. "2 seneden beri buradayım. Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türkçe konuşuyorum" ifadelerini kullandı.



URSULA'NIN önce müşterisi, şimdi arkadaşı olduğunu belirten Sevcan Duyuk da, "Ursula'yı çok seviyorum. Türkçeyi öğrenmek için yanıma geldi. Ben de severek kabul ettim. Burada çok seviliyor, benden fazla çevresi olmaya başladı" dedi. İsviçreli kadın Türkçe öğrenmek için Urla'da pazarcılığa başladı