Güleda'ya cinayetten önce atılan mesajlar ortaya çıktı

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren Zafer Pehlivan'ın (19) olaydan bir hafta önce, genç kıza, tehdit içeren ve 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, kendime zarar veririm' yazan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in öğrenim gördüğü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Radyo Televizyon Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden arkadaşları, genç kızın öldürülmeden bir hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu, o dönemde kendisine Zafer Pehlivan'ın tehdit mesajları gönderdiğini söylediğini anlattılar.



Cankel'in okul arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, bir hafta önce ablasının yanına, İstanbul'a gitmişti. Bize, Zafer Pehlivan'ın kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.



'UMUTLARI, HAYALLERİ VARDI'

Cansel Kantarcı da "Güleda mükemmel bir insandı. Geleceğe yönelik güzel umutları, hayalleri vardı. Düğün fotoğrafçısı olmak istiyordu" diye konuştu. Güleda ile aynı sınıfta öğrenim gören Adnan Menderes Usta ise Güleda'nın hayvansever olduğunu, sosyal medya hesaplarında 'İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum' şeklinde paylaşımlar yaptığını ifade ederek, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Bunu yapan insanı Allah'a havale ediyoruz" dedi.

'GELİN HİKAYELERİ ÇEKMEK İSTİYORDU'

Güleda Cankel'in hocası ISUBÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Fatih Ecevit, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ecevit, kadın cinayetlerinin son bulması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Güleda bir sınavda neden bu bölümü seçtiği yönündeki soruya, ablasının da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olduğunu, babasının fotoğrafa ilgi duyduğunu, kendisinin de düğün fotoğrafçısı olma düşüncesiyle gelin hikayeleri çekmek istediğini belirten bir cevap vermişti. Uyumlu, çalışkan ve sessiz bir öğrencimizdi. Gerçekten acımız çok büyük."



DHA