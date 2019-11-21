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'da ! 17 yaşındaki bıçakladı

İzmir Buca'da olaylı gece! 17 yaşındaki yeğenini bıçakladı

21.11.2019, 08:59

'in ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evde D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y'nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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