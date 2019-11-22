  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Başkan Erdoğan’a siyanür teşekkürü

Başkan Erdoğan’a teşekkürü

Başkan Erdoğan’a siyanür teşekkürü
Giriş Tarihi: 22.11.2019

Anne ve babası, ağabeyi tarafından siyanürlü limonata ile öldürülen , satışının sınırlanmasına teşekkür etti. Kalkan, “Bizim canımız yandı, ama artık başka canlar yanmayacak. Yasayı hemen çıkaran Başkan Erdoğan’a minnettarım” dedi.

Son dönemde yaşanan intihar haberleriyle sık sık gündeme gelen siyanürün satışına yasak, firmalara da takip geliyor. Konuya ilişkin hazırlanan yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken İzmir'de anne ve babasını siyanürlü limonatayla öldüren ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın elinden son anda kurtulan ve yasaklanması için sosyal medyada kampanya yapan kardeşi Emircan Kalkan ise bu zehirin yasaklanması nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim canımız yandı başka canlar yanmadan önlendi" dedi. Emircan Kalkan, yasaklanması için imza kampanyasına destek vererek talep edilen yasayı hemen çıkaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan’a siyanür teşekkürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN