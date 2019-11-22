Başkan Erdoğan’a siyanür teşekkürü

Anne ve babası, ağabeyi tarafından siyanürlü limonata ile öldürülen Emircan Kalkan, siyanür satışının sınırlanmasına teşekkür etti. Kalkan, “Bizim canımız yandı, ama artık başka canlar yanmayacak. Yasayı hemen çıkaran Başkan Erdoğan’a minnettarım” dedi.

Son dönemde yaşanan intihar haberleriyle sık sık gündeme gelen siyanürün satışına yasak, firmalara da takip geliyor. Konuya ilişkin hazırlanan yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken İzmir'de anne ve babasını siyanürlü limonatayla öldüren ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın elinden son anda kurtulan ve yasaklanması için sosyal medyada kampanya yapan kardeşi Emircan Kalkan ise bu zehirin yasaklanması nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim canımız yandı başka canlar yanmadan önlendi" dedi. Emircan Kalkan, yasaklanması için imza kampanyasına destek vererek talep edilen yasayı hemen çıkaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

FATİH ŞENDİL