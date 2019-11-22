YDS giriş belgeleri açıklandı! YDS sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 1 Aralık'ta düzenlenecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. İşte YDS sınav giriş belgesi sorgulama

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Peki YDS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÖSYM YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

1 Aralık 2019'da yapılacak 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.