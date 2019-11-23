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19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin rapor ortaya çıktı!

19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin rapor ortaya çıktı!

23.11.2019, 10:33

'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cankel'in Pehlivan tarafından katledilmesine ilişkin başlatılan ihmal soruşturmasının raporu tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunulan raporda, Zafer Pehlivan'ın olaydan önce gerçekleşen tartışmada savcılık talimatıyla ifadesinin alındığı ve yine savcı talimatıyla serbest bırakıldığı belirlenirken; detaylar da gün yüzüne çıktı.

RAPORDA ŞOK DETAYLAR

Rapora göre Zafer Pehlivan'ın, Güleda Cankel'i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına harfi harfine yansıdı.

Hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele veren Güleda Cankel'in ölümünün ardından görevli polisler ve sağlık personeli ile ilgili "ihmal" soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı.

KADINA ŞİDDETTEN GÖZALTI İŞLEMİ

Rapora göre Zafer Pehlivan'ın, Güleda Cankel'i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına şöyle yansıdı:

"Kadına şiddet yönüyle şahısa (Zafer Pehlivan) gözaltı işlemi yapılmış, mağdur ile (Güleda) polis merkezine götürülmüştür. İfadeleri alındıktan sonra tutanaklar tutulmuştur. Mağdur kişi (Güleda) şikâyetçi olmamasına rağmen 'koruma verelim' denilmiş, ancak 'Hayır ben koruma istemiyorum' diyerek reddetmiştir. Gözaltı işlemi yapılan şüphelinin (Zafer Pehlivan) ifadesi alınarak savcılığa iletilmiştir. Savcılık ise talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla saat 03.32'de serbest bırakmıştır."

Şüpheli Zafer Pehlivan'ın savcılık talimatıyla serbest bırakılmasının ardından polis otosuna alınarak şehirlerarası otogara götürüldüğü, "şehri terk etmesinin" istendiği; Güleda'nın ise başka bir polis otosuyla evine bırakıldığı raporda yer aldı.

HÜRRİYET

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