Rekortmen milli atlet protezini bağışlayacak

Türkiye'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hedefiyle çalışırken, yeni bir koşu ayağına geçeceğini, çok zor bulunan koşu protezini de engelli bir sporcuya destek amacıyla bağışlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla engelleri aştı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik dünyaya gelen Kart, atletizmdeki başarılarıyla gurur kaynağı oldu. 1 yılda 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.



Temmuz'da Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, Ağustos'ta Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak rekor kıran para atlet, 13 Kasım'da Dubai'de Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde ise rekorunu 14.54'e çekti. Finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hedefiyle çalışırken, yeni bir koşu ayağına geçeceğini, çok zor bulunan koşu protezini de engelli bir sporcuya destek amacıyla bağışlayacağını açıkladı.