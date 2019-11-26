Doktoru darp eden oğlunu tokatladı

Torbalı Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne geçtiğimiz hafta annesinin rahatsızlığından dolayı gelen H.K genel cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'a annesinin durumunu belirten H.K bir süre beklemeye başladı.

Torbalı Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne geçtiğimiz hafta annesinin rahatsızlığından dolayı gelen H.K genel cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'a annesinin durumunu belirten H.K bir süre beklemeye başladı. Hastanın durumunu fark eden Doktor Harun Gülcemal randevusu olan üç hastadan hemen sonra kendileriyle ilgileneceğini ifade etti. Muayene sırası gelen kendilerine geldiğinde kadın içeriye girerken H.K. kendilerini beklettikleri gerekçesi ile doktora küfürler ederek saldırdı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.



SERBEST BIRAKILDI



Hastaneye gelen H.K'nin babası olayı görünce sinirlenerek oğlunu tokatladı. Dr. Harun Gülcemal darp raporu alarak şikayetçi olurken H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı



HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI



Yaşanan çirkin saldırının ardından Torbalı Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Saldırıyı kınadıklarını söyleyen Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık çalışanları olarak şiddete çözümün artık ertelenmemesini istiyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL-SEVİM AKBAŞ