Dördüz sevinç

7 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören İzmirli Zerrin-Ümit Karadavut çifti, 6 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen dördüz bebeklerinin sağlığına kavuşmaları nedeniyle büyük mutluluk yaşıyor

İzmir Buca'da oturan Zerrin-Ümit Karadavut çifti, 6 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen dördüz bebeklerinin sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyor. 7 yıl tüp bebek tedavisi yapıldıktan sonra sürpriz bir şekilde 3'ü erkek 1'i kız dört çocuk annesi olan Zerrin Karadavut "Evet çok güzeller ama dördüne birden bakmak çok zor. Sadece bez paraları ayda 2 bin 500 TL tutuyor. Bu yüzden bez ve mama ile kıyafet yardımı bekliyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL