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ve Girit depremleri bizi etkiler

Arnavutluk ve Girit depremleri bizi etkiler
Giriş Tarihi: 28.11.2019

açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki tüm dikkatleri Ege’ye çekti. DAUM Müdürü Prof. Dr. , “’ndeki büyük fayın bize yakın kolları deprem üretirse yaratır” dedi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nın Platanos kenti açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre depremin merkez üssünün Girit Adası'ndaki Platanos kentinin 41 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Yerel saatle 09.25'te meydana gelen depremde, can ya da mal kaybı bilançosu araştırılıyor.

DENİZDE HAREKETLİLİK

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutluk ve Girit Adası depremlerinin Türkiye'yi de etkileyebileceğini öne sürerek, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi. Sözbilir, Arnavutluk'taki 6.4'lük deprem ile bugün Girit Adası'ndaki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin Ege ve Afrika levhası sınırında gerçekleştiğini belirterek, buradaki hareketliliğe dikkat çekti. Sözbilir, "Bu sınır boyunca Ege levhası Afrika levhasına yılda 5 santimetre yaklaşıyor. Levha kenarı niteliğindeki bu sınır Ege Hellenik yayı olarak biliniyor. Türkiye'yi batıdan ve güneyden sınırlayan levha kenarı niteliğindeki mega ölçekli bir dalma- batma zonu. 6.4 büyüklüğündeki Arnavutluk depremi bu zonun kuzeybatı ucundaki bindirme fayından kaynaklandı. 6.1 büyüklüğündeki Girit depremini ise bu zonun üzerinde gelişmiş olan yırtılma fayı üretti. Bu fayın bize yakın kolları deprem üretirse, fay denizde olduğu için tsunami yaratır."

Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. Denizli'nin Çardak ilçesinde de önceki gece 23.03'te 3.9 şiddetinde deprem yaşandı.

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