İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki olay hakkında konuştu: Bunun bedelini ödeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaşanan Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesi olayı hakkında konuştu. Bakan Soylu, "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı çalıştayda, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu yabancılar hakkında hazırlanan broşürlerle, bilgilendirmeler yapıldı. Geçici koruma altındaki kişilerin hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı broşürlerin bastırıldığı da ifade edildi.

BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

Mültecilerin yaşadığı dramların anlatıldığı video ile başlayan çalıştayda konuşan Bakan Soylu, İzmir'de gerçekleşen olay hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." dedi

AA